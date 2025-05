Die SG Mudersbach/Brachbach gewann ihr Heimspiel gegen den TuS Plettenberg mit 3:2 (1:2). Dabei drehte die SG einen 0:2-Rückstand und traf in der 89. Minute zum Siegtreffer. Beide Mannschaften stehen weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) und werden ihren Zuschauern auch in der kommenden Spielzeit Bezirksliga-Fußball bieten. Timo Schlabach, Trainer der Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach, lobte nach der Partie vor allem die Moral seiner Mannschaft.

SG verschläft erste Halbzeit

Die SG verschlief die ersten 45 Minuten und lag bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 0:2 zurück. Plettenberg traf zunächst durch Daniel Dintinger (29.), dann erhöhte Christian Hagedorn auf 2:0 (34.). „Wir haben in der ersten Halbzeit jegliche Aggressivität vermissen lassen. Da waren wir sehr träge und haben nicht gut gespielt. Der Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit war natürlich enorm wichtig“, sagte Schlabach über den ersten Spielabschnitt seines Teams. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Elvir Djencic nach einer schönen Kombination zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt (45.+3). 

„Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass wir so nicht weiterspielen können. Sie haben dann eine gute Reaktion gezeigt und das Spiel am Ende verdient gedreht“, bilanzierte Schlabach. Kurz nach der Pause traf Kai Pfeifer zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach einer Flanke ließ er Gästekeeper Alexandros Goulas im Plettenberger Kasten keine Chance. In der Folge hatte die SG mehrere Chancen das Spiel zu drehen, dennoch dauerte es bis zur 89. Minute, ehe Jan Pfeifer den Siegtreffer für die Mudersbacher erzielte. Von der linken Seite aus ließ er Freund und Feind stehen, zog nach innen und schlenzte den Ball in die lange Ecke. „Das war eine super Einzelleistung“, lobte Schlabach.

SG Mudersbach: Hautzel – Maag, Füllengraben, Kempf, Tizon-Gomez – J. Pfeifer, K. Pfeifer (85. Haddouchi Bouylagman), Dreker, Djencic (73. Steinau), Zips – Farnschläder (85. Schlabach).