Auswärtssieg in Attendorn
Mudersbach dreht die Partie durch zwei Standards
Mudersbachs Kapitän Mathis Füllengraben (in Blau) kann aktuell zufrieden mit seiner Mannschaft sein. Auf Platz sieben hat die SG zunächst nichts mit dem Abstiegskampf zutun.
Manfred Böhmer

Die SG Mudersbach/Brachbach hat einen enorm wichtigen Sieg in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) eingefahren. Beim SC LWL 05 gewann das Team von Trainer Timo Schlabach mit 2:1 und setzt sich erst mal ins Mittelfeld der Tabelle.

Die SG Mudersbach/Brachbach gewann ihr Auswärtsspiel am neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) beim SC LWL 05. Nach neunzig Minuten setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach mit 2:1 (0:1) durch. Mit einem Halbzeitrückstand ging die SG in die Kabine, im zweiten Durchgang drehte sie die Partie dank zweier Standards zu ihren Gunsten.

