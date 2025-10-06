Die SG Mudersbach/Brachbach hat einen enorm wichtigen Sieg in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) eingefahren. Beim SC LWL 05 gewann das Team von Trainer Timo Schlabach mit 2:1 und setzt sich erst mal ins Mittelfeld der Tabelle.
Die SG Mudersbach/Brachbach gewann ihr Auswärtsspiel am neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) beim SC LWL 05. Nach neunzig Minuten setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach mit 2:1 (0:1) durch. Mit einem Halbzeitrückstand ging die SG in die Kabine, im zweiten Durchgang drehte sie die Partie dank zweier Standards zu ihren Gunsten.