Auswärtssieg in Attendorn Mudersbach dreht die Partie durch zwei Standards 06.10.2025, 14:42 Uhr

i Mudersbachs Kapitän Mathis Füllengraben (in Blau) kann aktuell zufrieden mit seiner Mannschaft sein. Auf Platz sieben hat die SG zunächst nichts mit dem Abstiegskampf zutun. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach hat einen enorm wichtigen Sieg in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) eingefahren. Beim SC LWL 05 gewann das Team von Trainer Timo Schlabach mit 2:1 und setzt sich erst mal ins Mittelfeld der Tabelle.

Die SG Mudersbach/Brachbach gewann ihr Auswärtsspiel am neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) beim SC LWL 05. Nach neunzig Minuten setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach mit 2:1 (0:1) durch. Mit einem Halbzeitrückstand ging die SG in die Kabine, im zweiten Durchgang drehte sie die Partie dank zweier Standards zu ihren Gunsten.







