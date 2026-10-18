Kapitän Füllengraben sieht Rot Mudersbach bezwingt Setzen und bleibt weiter oben dran Jona Heck 18.10.2026, 21:06 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in Weiß) gewann ihr Auswärtsspiel beim SV Setzen am Ende knapp aber hochverdient. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach bleibt weiter in Schlagdistanz zum Spitzenreiter. Nach dem 2:1-Auswärtserfolg gegen den SV Setzen muss die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach aber für mehrere Spiele auf ihren Kapitän verzichten.

Die SG Mudersbach/Brachbach hat ihr Auswärtsspiel gegen den SV Setzen am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) mit 2:1 gewonnen und ist weiterhin drei Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter VSV Wenden. Dabei war die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach über 90 Minuten das dominantere Team, vor dem Tor fehlte aber lange die letzte Konsequenz.







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