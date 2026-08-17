2:1-Auswärtssieg
Mudersbach bezwingt auch Landesliga-Absteiger Attendorn
Mudersbachs Trainer Timo Schlabach hat nach zwei Siegen aus zwei Spielen ordentlich Grund zur Freude.
Mudersbachs Trainer Timo Schlabach hat nach zwei Siegen aus zwei Spielen ordentlich Grund zur Freude.
Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen überrascht die SG Mudersbach/Brachbach erneut mit einem 2:1-Sieg gegen Attendorn und ist nach zwei Spieltagen Tabellenzweiter. Ein Heber von Marius Dreker ließ die SG jubeln.

Lesezeit 1 Minute
Die SG Mudersbach/Brachbach hat auch das zweite Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) gegen den Landesliga-Absteiger SV 04 Attendorn gewonnen und steht mit sechs Punkten auf Rang zwei der Tabelle. Nach 90 Minuten feierte die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach einen 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg und bestätigte damit ihre gute Form.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport