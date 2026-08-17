2:1-Auswärtssieg Mudersbach bezwingt auch Landesliga-Absteiger Attendorn Jona Heck 17.08.2026, 12:57 Uhr

i Mudersbachs Trainer Timo Schlabach hat nach zwei Siegen aus zwei Spielen ordentlich Grund zur Freude. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen überrascht die SG Mudersbach/Brachbach erneut mit einem 2:1-Sieg gegen Attendorn und ist nach zwei Spieltagen Tabellenzweiter. Ein Heber von Marius Dreker ließ die SG jubeln.

Die SG Mudersbach/Brachbach hat auch das zweite Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) gegen den Landesliga-Absteiger SV 04 Attendorn gewonnen und steht mit sechs Punkten auf Rang zwei der Tabelle. Nach 90 Minuten feierte die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach einen 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg und bestätigte damit ihre gute Form.







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