Das vergangene Top-Duell in der 3. Liga war auch ein Aufeinandertreffen zweier im Westerwald groß gewordenen Profis. Während ein aus Friedewald stammende Defensiv-Routinier oben auf war, schmorte ein Großholbacher Offensivspieler auf der Zebra-Bank.
Lesezeit 3 Minuten
Der Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Bundesliga hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Vermeintlich abgeschlagene Mannschaften, die groß auftrumpfen oder Top-Teams, die plötzlich etwas zu verlieren haben – es kommt mehreres zusammen. Das zur Freude oder auch zum Leidwesen zweier Akteure, die ihre ersten Schritte im Westerwald unternahmen.