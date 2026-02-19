Westerwald-Duell in 3. Liga „Mocki“ schlägt Meuer klar: Wehen klopft wieder oben an Moritz Hannappel

Matthias Schlenger 19.02.2026, 13:01 Uhr

i Der Startschuss eines Spektakels: Sascha Mockenhaupt (vorne) und seine Mitspieler bejubeln das 1:0 durch Fatih Kaya. Im Heimspiel gegen den MSV Duisburg setzte sich der SV Wehen Wiesbaden mit der aus Friedwald stammenden Vereinlegende gegen die „Zebras" um den Großholbacher Steffen Meuer klar mit 6:1 durch. imago/Andreas Volz/Jan Huebner

Das vergangene Top-Duell in der 3. Liga war auch ein Aufeinandertreffen zweier im Westerwald groß gewordenen Profis. Während ein aus Friedewald stammende Defensiv-Routinier oben auf war, schmorte ein Großholbacher Offensivspieler auf der Zebra-Bank.

Der Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Bundesliga hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Vermeintlich abgeschlagene Mannschaften, die groß auftrumpfen oder Top-Teams, die plötzlich etwas zu verlieren haben – es kommt mehreres zusammen. Das zur Freude oder auch zum Leidwesen zweier Akteure, die ihre ersten Schritte im Westerwald unternahmen.







