Klarer Erfolg für Mudersbach Mit Jan Pfeifers Treffer zum 2:0 bricht der Bann 10.11.2025, 09:59 Uhr

i Jan Pfeifer (hier am Ball im Spiel bei RW Hünsborn) brach mit seinem Treffer zum 2:0 den Bann beim Gegner Salchendorf II. Am Ende feierte die SG Mudersbach einen klaren 6:0-Heimerfolg. Manfred Böhmer/balu

Dass es am Ende so deutlich wird, war nach der ersten Halbzeit nicht unbedingt zu erwarten. Doch schon in der Pause gaben sich die Mudersbacher ein Ziel mit auf den Weg: Tore schießen. Das setzten sie dann selbst sehr gut um.

So deutlich, wie es das Endergebnis aussagt, war es über den kompletten Spielverlauf nicht. In der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) besiegte die SG Mudersbach/Brachbach den SV Germania Salchendorf II mit 6:0 (1:0). Entscheidend für die Deutlichkeit waren am Ende zwei Faktoren, die Mudersbachs Trainer Timo Schlabach gesondert hervorhebt.







Artikel teilen

Artikel teilen