Die SG Mudersbach konnte sich vor allem in der letzten halben Stunde deutlich steigern und feierte so im ersten Ligaspiel in 2026 den ersten Sieg. Dieser wurde später in Brachbach auf dem Olympia-Empfang der Skeletoni Jacqueline Pfeifer gefeiert.
„Am Ende haben wir die drei Punkte mitgenommen, darum ging es heute“, freute sich Timo Schlabach, der Trainer der SG Mudersbach/Brachbach, über drei Punkte beim 2:3 (0:1)-Auswärtserfolg beim Kiersper SC. Ein Eigentor der Gastgeber sorgte letztlich für einen perfekten Re-Start der Siegstädter, die abermals eine schwierige Wintervorbereitung erlebt hatten.