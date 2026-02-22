Mudersbach siegt in Kierspe Mit drei Punkten geht’s auf Jackas Olympiaparty Moritz Hannappel 22.02.2026, 20:33 Uhr

i Jan Pfeifer sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich in Kierspe. Am Ende jubelte er mit der SG Mudersbach/Brachbach über drei Punkte zum Bezirksligastart ins Jahr 2026. Manfred Böhmer

Die SG Mudersbach konnte sich vor allem in der letzten halben Stunde deutlich steigern und feierte so im ersten Ligaspiel in 2026 den ersten Sieg. Dieser wurde später in Brachbach auf dem Olympia-Empfang der Skeletoni Jacqueline Pfeifer gefeiert.

„Am Ende haben wir die drei Punkte mitgenommen, darum ging es heute“, freute sich Timo Schlabach, der Trainer der SG Mudersbach/Brachbach, über drei Punkte beim 2:3 (0:1)-Auswärtserfolg beim Kiersper SC. Ein Eigentor der Gastgeber sorgte letztlich für einen perfekten Re-Start der Siegstädter, die abermals eine schwierige Wintervorbereitung erlebt hatten.







