Über viele Jahre stand Arno Michels als Co-Trainer an der Seite von Thomas Tuchel und hat unter anderem die Champions-League gewonnen. Nun, mit 57 Jahren, wagt der gebürtige Trierer beim DFB eine Art Neuanfang. Was sind seine Beweggründe?

Keine Frage, auf dem DFB-Campus in Frankfurt lässt es sich gut arbeiten. Im Juli 2022 hat der Deutsche Fußball-Bund sein neues Domizil bezogen, das alles in allem rund 180 Millionen Euro verschlungen hat. In jedem Fall ein beeindruckender Komplex mit allen Annehmlichkeiten, inklusive einer Großfeldhalle mit Kunstrasen. Im zweiten Stock befinden sich die Räumlichkeiten für Traineraus- und fortbildungen, die seit diesem Jahr von Arno Michels geleitet werden. Einst beim Fußballverband Rheinland und Mainz 05 tätig, hat der 57-Jährige nach zahlreichen Stationen bei Europas Top-Klubs nun noch einmal einen Perspektivwechsel vollzogen. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt er die Gründe.

Herr Michels, um die Einstiegsfrage kommt man nicht umhin: Haben sie heute schon mit Thomas Tuchel geschrieben – oder gar telefoniert? Wie ist aktuell Ihr Kontakt?

Aktuell ist der direkte Kontakt in der Tat ein bisschen schwierig herzustellen, weil Thomas als englischer Nationaltrainer derzeit natürlich einen komplett anderen Plan verfolgt. Wir haben uns zuletzt vor circa sechs Wochen in München getroffen, wo ich derzeit wohne und Thomas auch eine Wohnung hat. Wir versuchen schon, uns regelmäßig zu treffen, aber unsere Zeitpläne sind momentan eben auch komplett andere. Zuletzt hatte er mit England die Länderspiele, derzeit ist er bei der Club-WM – auch mit Blick auf die WM im kommenden Jahr, um zu checken, wo es möglicherweise gute Quartiere gibt. Deswegen habe ich heute und die letzten Tage auch nicht mit ihm geschrieben oder telefoniert.

Sie waren bis zum vergangenen Sommer und dem Ende des Engagements in München rund 13 Jahre mehr oder weniger tagtäglich zusammen. War das für Sie auch der Zeitpunkt zu sagen, ich gehe jetzt, wenn man so will, meinen eigenen Weg?

Ja. Ich wollte nochmal anders tätig werden und wirken. Man darf nicht vergessen, dass ich ja nicht nur mit Thomas gemeinsam sehr lange auf dem Platz war, sondern auch in der Zeit davor. Seit 1997 war ich als Trainer tätig, in der 2. Liga, im Amateurbereich. Ich wollte nochmal eine andere Aufgabe wahrnehmen und auf andere Art und Weise Einfluss nehmen. Einen anderen Blick auf die Dinge bekommen. Ich wollte auch das, was ich gelernt habe, meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, mit jungen Menschen teilen, mit jungen Spielern. Aber es ist natürlich jetzt superschön, meine Erfahrungen mit Trainern teilen zu können. Die Stelle beim DFB wurde ja auch sehr plötzlich frei, da Daniel Niedzkowski als bisheriger Leiter der Pro-Lizenz-Ausbildung in die englische Premier League nach Brighton & Hove Albion gewechselt ist.

i 13 Jahre stand Arno Michels (Mitte) als Co-Trainer an der Seite von Thomas Tuchel und arbeitete bei den diversen Klubs auch mit Top-Stars - wie Harry Kane beim FC Bayern München. Sven Hoppe/dpa. picture alliance/dpa

Man hört heraus, dass Sie nicht den Plan hatten, selbst Cheftrainer zu werden. Angebote dürfte es gegeben haben.

Ich hatte natürlich das große Glück, dass ich an der Seite von Thomas zum einen lernen konnte und zum anderen in Klubs kam, die mich, die uns, immer wieder vor ganz neue Herausforderungen gestellt hatten. Von Mainz nach Dortmund war ein großer Schritt, ins Ausland zu gehen ein weiterer. Und es gab immer so viele gute Gelegenheiten, neue Erfahrungen zu sammeln, dass ich eigentlich weniger darüber nachgedacht habe, selbst Cheftrainer zu werden. Vielmehr habe ich es genossen, in solchen Klubs mit herausragenden Spielern, um Titel zu spielen. Hinzu kam die Auslandserfahrung, das war für mich dann spannender und wichtiger, als jetzt zu sagen, okay, ich möchte jetzt unbedingt Cheftrainer werden.

Ich glaube, dass ich das auch sonst nicht über so einen langen Zeitraum gemacht hätte, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, du musst jetzt unbedingt Cheftrainer werden. Für mich war auch stets das wichtigste Kriterium die Loyalität gegenüber dem Cheftrainer. Dass du ihm zeigst, dass du an seiner Seite stehst. Deshalb waren all diese Überlegungen für mich nie ein Thema. Danach habe ich mich auch weniger damit beschäftigt. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt die Arbeit auf dem Platz nicht unbedingt vermisse.

Stattdessen sind Sie nun Chefausbilder im deutschen Trainerwesen. Wie schwer oder wie leicht ist Ihnen die Transformation vom Trainer zum Lehrer gefallen?

Ich musste einiges lernen, ich bin auch nach wie vor noch in diesem Prozess des Lernens. Das ist nach sechs Monaten nicht abgeschlossen, es kann auch gar nicht abgeschlossen sein. Ich bin jetzt noch im ersten Kurs, wir sind jetzt auf halber Strecke. Ich muss mich in die Lizenzstufen hineindenken, in das Ausbildungsverständnis, in viele Abläufe - und das ist natürlich ein komplett anderes Arbeiten. Wenn man aus dem Vereinsfußball kommt, ist das in jedem Fall eine Herausforderung. Das ist ein Teil der ersten Erfahrungen. In jedem Fall macht es macht sehr viel Spaß, mit den jungen Trainerinnen und Trainern unterwegs zu sein und sie zu begleiten. Das Schöne daran ist auch, dass man sich selbst verwirklichen kann, in dem man Akzente setzt und Themen besetzt. Dazu gehört auch der Versuch, den Transfer aus den eigenen Erfahrungen zu leisten und den jungen Trainern etwas mitzugeben.

Die Herausforderungen bestehen darin, für die verschiedensten Trainer auf verschiedensten Ebenen, von der U 19 über die Bundesliga bis zur Champions League, die Themenfelder so zusammenzubringen, dass alle in gleicher Weise profitieren. Und im Gegensatz zu früher ist die Teilnehmerzahl reduziert worden, um dem Einzelnen auch noch mehr gerecht zu werden. Bei all den Aufgaben ist es aber auch ganz angenehm, nicht mehr diese Aufgeregtheit zu haben, die es gerade in den großen Klubs gibt.

… wo man nach einer Niederlage bisweilen nicht wusste, was am nächsten Tag passiert. Darüber müssen Sie sich nun keine Gedanken machen.

Definitiv. Es entlastet, aus dem Tagesgeschäft heraus zu sein, wo es darum ging: Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Das hat auch etwas mit Lebensqualität zu tun. Es ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt vermisse, aber es ist gut, nicht immer in diesem Wettkampfmodus zu sein und den Gedanken in mir zu tragen, alle drei Tage gemessen zu werden.

Wie muss man sich grob Ihren Tag, ihre Woche vorstellen?

Das hängt immer davon ab, welches Modul auf dem Plan steht. Der Unterricht findet ja nicht nur hier in Frankfurt auf dem Campus statt, sondern wir nutzen auch die Möglichkeit, in die Vereine zu gehen und dort Erfahrungen zu sammeln. Wir waren mit dem Kurs schon in Hamburg, wir waren in Stuttgart, wir waren in Brighton, wir waren in einem externen Medienseminar. Es gilt, die Dinge zu planen, es inhaltlich vorzubereiten. Absprachen mit den Referenten, Absprachen mit den Organisationen vor Ort. Welche Aufgaben gibt man den Trainern, wie begleitet man sie individuell im Training? Es gibt nicht die eine Woche, die immer gleich aussieht, sondern es ist schon auch immer sehr variabel. Zudem beschränkt sich mein Tätigkeitsfeld nicht nur auf die Pro-Lizenz, es gibt auch Treffen mit den anderen Ausbilderinnen und Ausbildern aus den Ausbilderstufen. Insgesamt ist es ein sehr flexibler Job, den man sehr variabel gestalten kann.

Sie haben viele Aufgabenbereiche umrissen. Lässt sich in Kurzform sagen, dass Sie den Absolventen eine Art Leitfaden mit auf den Weg geben? Was Taktik und Mannschaftsführung betrifft, was Medienarbeit betrifft, vieles mehr.

Es geht eigentlich nicht darum, die Handlungsweisen vorzugeben. Es geht mehr um das Trainer-Ich, also um die Kompetenz der Trainer. Es geht darum, dass sie ihr Ich verstehen, wo sie Potenzial für sich sehen, was sie verändern wollen. Es gilt für uns, ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen sie zu begleiten und ihnen Hilfestellung zu geben, um ihre eigene Entwicklung voranzutreiben. Sowohl was ihre eigene Persönlichkeit betrifft als auch das Spiel und die Spieler besser zu verstehen und sie besser zu machen. Die Diskussionen über das Spiel können auch mal herausfordernd sein, weil alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Aber das finde ich dann immer auch sehr spannend.

Hintergrund: Die DFB Pro-Lizenz

Die DFB-Pro-Lizenz, früher auch unter dem Begriff Fußball-Lehrer-Lizenz geläufig, ist die höchste Stufe der Trainerlizenz. Der Lehrgang dauert zwölf Monate und findet zu großen Teilen auf dem DFB-Campus in Frankfurt statt. Darüber hinaus gibt es Hospitationen und Praktika in Profivereinen, auch im Ausland. In diesem Jahr nehmen 17 Trainer (15 Männer, zwei Frauen) teil, prominentestes Mitglied ist Sandro Wagner, bis zum Juni Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann und künftig Chefcoach des FC Augsburg. Auch die Ex-Nationalspieler Heiko Westermann (Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Barcelona) und Roberto Hilbert (Greuther Fürth) bilden sich unter der Regie von Arno Michels fort.

Es gibt ein breites Spektrum an Absolventen. Vom U19- über den Frauen- und Drittliga-Trainer bis zu Teilnehmern wie Sandro Wagner, der Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann war oder Ex-Nationalspieler Heiko Westermann, der in Barcelona an der Seite von Hansi Flick ist. Was kann man denen mit auf den Weg geben, die schon so ziemlich alles erlebt haben?

Ich nehme jetzt einfach mal den Begriff Self-Care, weil es zum Beispiel bei uns auch schon ein Thema war. Also wie sorgen wir für uns selbst? Welche Hilfestellungen können wir in diesem Bereich geben? Wie schaffen wir es, dass wir gut schlafen? Wie arrangieren wir, dass wir uns selbst gut erholen, dass wir auf uns selbst achten? Wie ernähren wir uns richtig? Was können wir tun, um uns vielleicht mehr zu bewegen und uns nicht zu sehr vereinnahmen zu lassen? Das sind alles so kleine Themen, die in dem Lehrgang auch immer mal wieder platziert werden und zur Sprache kommen. Natürlich haben viele Teilnehmer schon ihre Erfahrungen gemacht - und trotzdem geht es darum, dass die Trainer ihre Kompetenz weiterentwickeln und ein Verständnis dafür bekommen, woran sie noch arbeiten müssen. Da gibt es super interessante Referenten, die nochmal eine neue Sicht auf die Dinge einbringen. Auch der Austausch der Trainer untereinander verändert immer auch die Perspektive und gibt jedem Einzelnen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.

Inwieweit ist es für die Teilnehmer von Vorteil, dass Sie schon mal die eine oder andere Trophäe in der Hand gehabt haben?

Definitiv hilft das. Ich glaube, es trägt zur Glaubwürdigkeit bei, denn ich maße mir schon an, die meisten Situationen schon einmal durchlebt zu haben. Von daher glaube ich, dass die Teilnehmer das auch wertschätzen, auch die Innenansichten. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt.

Mehmet Scholl hat vor geraumer Zeit einmal den Begriff des Laptop-Trainers geprägt. Dahinter verbirgt sich die schwierige Frage, ob der Fußball vielleicht zu sehr verwissenschaftlicht wird. Wie wichtig sind Daten?

Wir kommen um Daten nicht herum. Es gibt ja auch Vereine, die sich ganz massiv über eine Datenlage definieren. Sie verpflichten zum Beispiel ihre Spieler mithilfe bestimmter Daten. Was das Training betrifft, kann man anhand von Tools die Tracking- und Athletikdaten genau verfolgen und damit auch die Belastung steuern. Die Frage ist am Ende, wie sehr man sich auf die Daten stützt - und wann man mehr auf die innere Stimme hört. Die Kunst liegt darin, die Fülle an Informationen zu kanalisieren und die maßgeblichen Dinge an die Mannschaft weiterzugeben. Und die Schwierigkeit liegt sicher auch darin, im richtigen Moment auch auf sein Näschen zu vertrauen.

Was zeichnet letztlich eine gute Trainerin, einen guten Trainer aus? Welche Schlagwörter würden Sie da nennen?

Ich glaube, eine Beziehung zur Mannschaft aufzubauen ist ganz wichtig. Dazu kommen Führungsqualitäten, Organisationsqualitäten. Auch mal Dinge delegieren. Natürlich ist die inhaltliche, fachliche Qualifikation von Bedeutung, auch die Fähigkeit andere zu überzeugen. Eine gewisse Neugier soll man sich bewahren. Offenheit, Kommunikationsfähigkeit. Und es ist wichtig, viele Dinge managen zu können. In größeren Vereinen ein Team mit 50 und mehr Angestellten jeden Tag zu führen, das ist auf Strecke auch eine Managementaufgabe.

i Beim FSV Mainz 05 begann einst die Trainerkarriere von Thomas Tuchel (rechts), mit ihm zusammen startete auch Arno Michels durch. Von 2009 bis 2014 war das Duo bei den Rheinhessen tätog, anschließend ging es weiter zu Borussia Dortmund. Fredrik von Erichsen. picture alliance / dpa

Wird die Medienkompetenz ein immer wichtigerer Faktor?

Da ist sicher auch eine Fähigkeit, die man haben muss. Ich glaube, dass auch die Trainer in großen Klubs grundsätzlich gern einfach beim Spiel bleiben wollen, aber es gehört zum Anforderungsprofil dazu, dass man Rede und Antwort steht, dass man öffentliche Termine wahrnimmt, dass man den Klub vertritt. Da muss jeder seinen Weg finden. Und es gehört sicher auch dazu, dass man Dinge mal abgibt. Denn diesem riesengroßen Aufgabengebiet auf Dauer gerecht zu werden, das kann einen Trainer echt auch aussaugen.

Gibt es im Rahmen jetzt der Ausbildung auch Medienschulungen?

Ja. Wobei wir das ja immer nur anreißen können. Wir versuchen, die einzelnen Absolventen in dieser Hinsicht in den Klubs zu begleiten. Einige Teilnehmer werden jetzt in der 2. Liga häufiger medial unterwegs sein, das greifen wir dann sicher im Kurs auf. Sie haben die Möglichkeit, mit unseren Experten in Kontakt zu treten, sie haben sicher auch ihre eigenen Medienabteilungen in den Vereinen, um in dieser Hinsicht besser zu werden.

Sie waren im Rahmen ihrer neuen Tätigkeit beim DFB im Januar beim Tag des Ehrenamts in Grenzau. Wenn es die Zeit zulässt, sind sie bei Ihrem Heimatverein, der SG Ruwertal, vor Ort. Wie wichtig ist es für sie, den Kontakt zur Basis zu wahren?

Als ich im Ausland tätig war, war es schwierig. Aber ich bin ein Kind des Fußballverbands Rheinland. Da bin ich groß geworden und war auch auf den meisten Plätzen des Verbands unterwegs. Meine Wurzeln liegen in Trier beziehungsweise in Ruwertal, deshalb ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich da jetzt beim 100-jährigen Vereinsjubiläum ein kleines Training geleitet habe. Ich beobachte schon, was in den kleineren Klubs passiert, ich schaue auch auf die Oberliga und die Regionalliga. Jetzt ist es aufgrund meiner Tätigkeit etwas einfacher, am Wochenende auch mal nach Hause zu kommen. Wobei wir zurzeit in München wohnen und uns dort auch sehr wohlfühlen.

In Mainz hat einst ihre Reise zu den großen Klubs in Europa begonnen. Was ist Ihnen am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben? Die großen Erfolge oder eher die kleinen Geschichten am Rande?

Schwierige Frage, sicher beides. Es macht mich ein bisschen stolz, dass ich absolute Top-Spieler trainiert habe. Wenn ich jetzt auf die Club-WM schaue, wie Thiago Silva, den ich aus Paris kenne, der jetzt auch mit 40 Jahren noch spielt. Wir hatten eine gute Beziehung zueinander, wir schreiben uns auch immer noch. Dann schaut man sich das nächste Spiel an und sieht Jorginho – oder Ousmane Dembelé und Marquinhos im Champions-League-Finale mit Paris. Da denkt man: Die hab‘ ich ja auch mal trainiert. Aber klar, es ploppen immer auch mal Erinnerungen zu ganz kleinen Situationen auf. Ich bin mega mega dankbar, in welchen Vereinen und mit welchen Spielern ich arbeiten durfte.

Und von welchem Verein checken sie an den Wochenenden am ehesten die Ergebnisse? Mainz 05? Eintracht Trier? FC Chelsea?

Natürlich verfolge ich nach wie vor weiter die Vereine, in denen ich tätig war. Ich bin aber jetzt gewissermaßen Fan von unseren Trainern geworden. Ich schaue jetzt mehr, was sie so machen und besuche, wenn es geht, deren Spiele. Das ist jetzt quasi meine Mannschaft. Und ich freue mich natürlich auch auf die Herausforderungen, auf die neuen Aufgaben, die jetzt einige Trainer übernommen haben.