Von diesem Spiel wird man sich beim FV Engers noch lange erzählen. Auch für Offensivmann Manuel Simons war die Pokal-Partie gegen Eintracht Frankfurt eine ganz besondere – inklusive einem Plausch mit einem Nationalspieler.

Manuel Simons zählte zu den auffälligsten Akteuren des FV Engers im DFB-Pokal-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Unter anderem gab der pfeilschnelle Offensivspieler des Oberligisten Frankfurts Nationalspieler Robin Koch im Laufduell deutlich das Nachsehen und besaß die Chance auf die Führung für den Außenseiter, der im ausverkauften Stadion Oberwerth lange Zeit das 0:0 hielt, am Ende aber noch mit 0:5 verlor. Simons erklärt, wie er das Ergebnis einschätzt, was Robin Koch nach dem Abpfiff zu ihm sagte, und warum sich sein kleiner Bruder über die Momente nach dem Abpfiff freute.

Herr Simons, das Pokalspiel gegen die Eintracht ist Geschichte. Was sehen sie aus diesem Spiel und ihren auffälligen Aktionen mit?

Ich habe in dem Spiel auf jeden Fall Selbstbewusstsein getankt. Wir haben als Mannschaft eine starke Leistung abgeliefert, und ich persönlich kann mit mir auch zufrieden sein. Auf dem Platz selbst habe ich zum Beispiel die Laufduelle mit Robin Koch gar nicht so wahrgenommen. Aber im Nachhinein ist mir dann doch bewusst geworden: Krass, du kannst mit den Profis mithalten. Zumindest von der Geschwindigkeit her. Was mich sehr gefreut hat, waren die Worte von Robin Koch nach dem Spiel. Er sagte zu mir, dass ich gut gespielt habe.

In der ersten Halbzeit haben sie die große Chance zur Führung besessen. Wir haben Sie die Aktion erlebt und haben Sie in der Nacht danach noch einmal davon geträumt?

Nein, das habe ich nicht. In dem Moment habe ich nicht nachgedacht und nur das gemacht, was mir mein Gefühl gesagt hat. Leider habe ich den Ball nicht richtig getroffen, sodass er nicht reinging.

Manuel Simons zum Medienrummel rund um den FV Engers

Ihre Mannschaft hat bis kurz vor der Halbzeitpause das 0:0 gehalten. In der zweiten Hälfte wurde der Unterschied dann deutlicher. Wir haben sich die beiden Halbzeiten im Vergleich für Sie angefühlt?

Ich glaube, die beiden Gegentore vor der Pause waren der Auslöser, dass das Spiel danach deutlicher wurde. Die Treffer haben die Eintracht aufgebaut und für uns wurde es somit immer schwieriger, in die Aktionen zu kommen.

Wir bewerten Sie das Endergebnis von 5:0 für Frankfurt?

Ich bin mit unserem Spiel und dem Ergebnis eigentlich zufrieden. Trotzdem finde ich, dass es zwei Tore zu hoch war. Ein 3:0 oder 3:1 für Frankfurt wäre verdient gewesen.

Im Vorfeld des Spiels gab es einen großen Medienrummel rund im Ihren Verein. Sind Sie froh, dass Fernsehinterviews jetzt erst einmal der Vergangenheit angehören?

Ehrlich gesagt hat es Spaß gemacht, wenn der Verein und man selbst so eine Aufmerksamkeit erhält. Ich könnte mich daran gewöhnen.

Fällt es jetzt schwer, den Schwenk auf die Oberliga hinzubekommen?

Überhaupt nicht. Der Ligaalltag ist eben das Normale für uns. Wir haben Sonntag gesehen, dass wir mit einem Champions-League-Teilnehmer mithalten können. Damit müssten wir eigentlich die Oberliga dominieren. Aber der DFB-Pokal-Einsatz war natürlich auch etwas ganz anderes. Jeder war noch etwas mehr motiviert und hat sich in jeden Ball geworfen. Das werden wir jetzt natürlich auch in der Liga versuchen.

10.100 Zuschauer haben das Spiel im ausverkauften Stadion gesehen. Wie hat es sich angefühlt, vor einer solchen Kulisse zu spielen?

Beim Aufwärmen hat man die Kulisse wahrgenommen, ich hatte mehrere Gänsehautmomente. Beim Einlaufen hingegen war ich so fokussiert und im Tunnel, dass ich noch nicht einmal gemerkt habe, dass die Frankfurter Fans Pyrotechnik gezündelt haben.

Welches Trikot haben Sie sich beim Trikottausch gesichert?

Gar keines. Ich habe aber nach dem Spiel meinen kleinen Bruder von der Tribüne geholt. Wir haben ein gemeinsames Bild mit Robin Koch und Ansgar Knauff gemacht und er hat Autogramme von ihnen bekommen.