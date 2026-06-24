Luis Jakobi ist zurück in Deutschland: Nach Stationen in Luxemburg, Serbien und Ungarn schließt sich der 24-jährige Mittelfeldspieler aus dem Hunsrück der BSG Chemie Leipzig an.
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Der Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi wechselt vom luxemburgischen Vizemeister FC Differdingen in die Regionalliga Nordost zur BSG Chemie Leipzig. Der 24-jährige Mittelfeldspieler mit internationaler Erfahrung unterzeichnete ein Arbeitspapier mit einjähriger Laufzeit und Verlängerungsoption auf ein weiteres Jahr.