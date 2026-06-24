Von Luxemburg in Regionalliga Luis Jakobi zieht es zu Chemie Leipzig Michael Bongard 24.06.2026, 11:45 Uhr

i Der Lautzenhausener Luis Jakobi hat einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option bei der BSG Chemie Leipzig (Regionalliga Nordost) unterschrieben. BSG Chemie Leipzig

Luis Jakobi ist zurück in Deutschland: Nach Stationen in Luxemburg, Serbien und Ungarn schließt sich der 24-jährige Mittelfeldspieler aus dem Hunsrück der BSG Chemie Leipzig an.

Der Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi wechselt vom luxemburgischen Vizemeister FC Differdingen in die Regionalliga Nordost zur BSG Chemie Leipzig. Der 24-jährige Mittelfeldspieler mit internationaler Erfahrung unterzeichnete ein Arbeitspapier mit einjähriger Laufzeit und Verlängerungsoption auf ein weiteres Jahr.







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