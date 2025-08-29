Neues von den Hunsrücker Profis: Für Luis Jakobi ist die Europapokal-Tour mit dem FC Differdingen beendet, für Tristan Zobel und Erzgebirge Aue gab es den ersten Sieg in der 3. Liga.

Der luxemburgische Meister FC Differdingen um den Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi hat den Sprung in die Gruppenphase der UEFA Conference League und damit ein mögliches Duell gegen Bundesligist Mainz 05 verpasst. Jakobi & Co. unterlagen auch im Play-off-Rückspiel dem FC Drita. Nach dem 1:2 im Kosovo musste sich Differdingen im Rückspiel in Luxemburg mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Luis Jakobi stand im zentralen Mittelfeld (anders als im Hinspiel, als er eingewechselt wurde) diesmal in der Startelf und erlebte hautnah mit wie sein deutscher Teamkollege Andreas Buch (früher Oberliga-Torjäger bei der TSG Pfeddersheim) mit einer Grätsche in der gegnerischen Hälfte einen Drita-Spieler völlig unnötig umsenste. Schon nach drei Minuten gab es Rot für Buch. Differdingen versuchte in der Unterzahl alles, aber spätestens nach einem Elfmeter-Gegentor nach 61 Minuten war der Traum von Europa vorbei. Beim 0:1 blieb es. Jakobi wurde nach 75 Minuten ausgewechselt. Der 23-jährige Lautzenhausener wird auch den Rest der Saison das Differdinger Trikot tragen. Am Sonntag dann zum ersten Mal in der heimischen Liga im Heimspiel gegen Jeunesse Esch.

Erster Saisonsieg für Aue und Tristan Zobel

Für den anderen Hunsrücker Profi geht es bereits am heutigen Samstag (14 Uhr) in der Nähe seiner Heimat weiter: Der Emmelshausener Tristan Zobel, Innenverteidiger von Erzgebirge Aue, gastiert mit den Sachsen in der 3. Liga beim Tabellenzwölften 1. FC Saarbrücken (vier Zähler). Der punktgleiche Zehnte Aue feierte am vergangenen Sonntag beim 2:1 gegen Aufsteiger TSV Havelse am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg. Der 21-jährige Zobel spielte wie in den beiden anderen Partien gegen Rostock (0:0) und in Ulm (0:1) wieder 90 Minuten durch, bot aber in dem Match eine durchwachsene Leistung und bekam vom Fachmagazin kicker nur die Note 4,0.