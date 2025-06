Sein Abgang schmerzt ungemein, gehörte Luis Hesse doch seit seiner Rückkehr zum Fußball-Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal zu den absoluten Leistungsträgern. Er hatte großen Anteil daran, dass am Ende der Klassenverbleib gefeiert werden konnte. Kurzzeitig kam in Nentershausen wohl auch Hoffnung auf, dass der 23-jährige Welschneudorfer vielleicht nicht nur auf Stippvisite bei seinem Jugendverein ist – doch diese hat sich nun zerschlagen. Hesse zieht es vom Westerwälder Oberligisten zum TSV Schott Mainz in die Regionalliga (wir berichteten), jene Klasse also, in der er auch schon für Hannover 96 II gespielt hat.

„Ich habe mich für einen Wechsel zu Schott entschieden, weil ich die Chance nutzen will, wieder Regionalliga zu spielen“, begründet der torgefährliche Mittelfeldspieler seinen Wechsel. „Schott Mainz bietet mit der jungen Mannschaft und dem ambitionierten Trainerteam eine sehr attraktive Option für mich, gerade auch in Kombination mit meinem Studium der Sportwissenschaften in Frankfurt“, erklärt er weitere Hintergründe.

„Mein Ziel ist es, mich auf einem höheren sportlichen Niveau weiterzuentwickeln und mich gemeinsam mit der Mannschaft mit sehr guten Vereinen in der Regionalliga Südwest zu messen und für die ein oder andere Überraschung zu sorgen“, sagt Hesse, der von 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2024 bei Hannover unter Vertrag stand und sich im Herbst vergangenen Jahres wieder den Eisbachtalern anschloss.

Top unterstützt nach der Rückkehr

Bei seinem neuen Verein bedanke er sich, „dass sie mir das Vertrauen schenken und die Möglichkeit geben“, betont Hesse mit Blick in die Zukunft. Gleichzeitig vergisst er aber nicht jenen Klub, dessen Trikot er in der Jugend und auch nach dem Wechsel in den Seniorenbereich viele Jahre getragen hat. Eisbachtal habe ihn nach seiner Verletzung und der Rückkehr „top unterstützt“. Ohne diese Unterstützung wäre der Wechsel zu Schott jetzt nicht möglich gewesen. Deshalb wünsche er den Eisbären „viel Erfolg und mindestens den erneuten Klassenerhalt“.