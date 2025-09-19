Die Lotto-Elf steht wie kaum jemand anderes für den guten Zweck – und das wurde auch beim letzten Auftritt in diesem Jahr des „Star-Ensembles“ von Hans-Peter Briegel in Bad Salzig deutlich.
Ex-Fußballnationalspieler Hans-Peter Briegel hatte sich schönes Wetter gewünscht und es auch prompt zum Sommerausklang bekommen. Somit herrschte ein großer Andrang auf dem überschaubar kleinen Sportplatz Rheinblick oberhalb von Bad Salzig gelegen: 500 Zuschauer waren gekommen, um die wiederum prominent besetzte Lotto-Elf gegen eine Ü40-Mannschaft aus Boppard – Bürgermeister Jörg Haseneier war begeisterter Schirmherr und Fan – spielen zu sehen, ...