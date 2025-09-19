13.000 Euro gehen an Stiftung Lotto-Elf: Viele Tore und große Spende in Bad Salzig Joachim Jörg 19.09.2025, 10:13 Uhr

i Darius Wosz (links) zauberte auch in Bad Salzig und fuhr mit seiner Lotto-Elf (im Hintergrund Stephan Engels, dahinter Philipp Wollscheid) einen 27:2-Sieg gegen eine Ü40-Mannschaft der Stadt Boppard ein. Mark Dieler

Die Lotto-Elf steht wie kaum jemand anderes für den guten Zweck – und das wurde auch beim letzten Auftritt in diesem Jahr des „Star-Ensembles“ von Hans-Peter Briegel in Bad Salzig deutlich.

Ex-Fußballnationalspieler Hans-Peter Briegel hatte sich schönes Wetter gewünscht und es auch prompt zum Sommerausklang bekommen. Somit herrschte ein großer Andrang auf dem überschaubar kleinen Sportplatz Rheinblick oberhalb von Bad Salzig gelegen: 500 Zuschauer waren gekommen, um die wiederum prominent besetzte Lotto-Elf gegen eine Ü40-Mannschaft aus Boppard – Bürgermeister Jörg Haseneier war begeisterter Schirmherr und Fan – spielen zu sehen, ...







