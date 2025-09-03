Hochdekorierte Fußball-Prominenz hat sich für den ausklingenden Sommer angekündigt: Im Rahmen eines Benefiz-Spiels tritt die stark besetzte Lotto-Elf am Donnerstag, 18. September, um 19 Uhr auf dem Sportplatz Rheinblick in Bad Salzig unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Jörg Haseneier gegen eine Ü 40-Auswahl der Stadt Boppard, die durch AH-Spieler vom Gastgeber VfR Salisso und aus Weiler verstärkt wird, zugunsten der Stiftung Bethesda-St. Martin, die ebenfalls Akteure stellt, an.

„Ich war vor sechs Jahren schon einmal hier und es hat riesig Spaß gemacht", freut sich Fußball-Europameister Hans-Peter Briegel, der die Lotto-Elf nun schon seit 14 Jahren betreut, auf die erneute Partie. Initiator dieser überaus ungewöhnlichen Begegnung ist Eric Fischer, zugleich Trainer der durchaus erfolgreichen Stiftungs-Mannschaft von Bethesda-St. Martin. „Es ist eine Ehre für uns, solche Fußball-Kapazitäten hier zu haben", freut sich Fischer unisono mit Briegel.

Buchwald, Kaltz, Helmer und Odonkor haben sich angekündigt

Voller Vorfreude auf das Prominenten-Fußballspiel zeigt sich auch Stefan Feld, Geschäftsführer der Stiftung Bethesda-St. Martin. „Ein absolutes Highlight für uns alle", meint Feld. Die Bethesda-St. Martin, so Feld weiter, sei in den Bereichen Alten- und Behindertenhilfe tätig: „Wir haben über 1200 psychiatrisch kranke Menschen in vier Einrichtungen in Betreuung.“ Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner, der selbst nach Bad Salzig anreisen wird, betont: „Die Lotto-Elf steht für Leidenschaft, Hilfsbereitschaft und gesellschaftliches Engagement. Wir sind stolz auf das, was dieses Team in 26 Jahren bewegt hat.“

Und so war es für 1990er Weltmeister Guido Buchwald, 1980er-Europameister Briegel, der auch 1982 und 1986 im WM-Finale stand, die Europameister Manfred Kaltz (1980) und Thomas Helmer (1996) und die ehemaligen Nationalspieler Dariusz Wosz, Lotto-Elf-Kapitän Stefan Engels, den WM-Dritten von 2006 David Odonkor, oder Dirk Schuster sowie Team-Manager Edgar Schmitt selbstverständlich, der Anfrage nachzukommen. „Wir können nicht alle Probleme mit unseren Auftritten lösen, aber wir können dazu beitragen, die Sorgen etwas kleiner zu machen", sagt Schmitt und ergänzt: „Wir haben schon 41 Anfragen für die nächsten drei Jahre, allein 16 für 2026. Und wir kommen immer sehr gerne."

i Die Stützen der Lotto-Elf: Team-Manager Edgar Schmitt (links) und Trainer Hans-Peter Briegel freuen sich auf den letzten Auftritt in 2025 am 18. September in Bad Salzig. Joachim Jörg

Ebenfalls erwartet werden die ehemaligen FCK-Größen Harry Koch, Olaf Marschall, Marco Reich oder Roger Lutz aus Kaiserslautern sowie die 05er-Legenden Niko Bungert, Dimo Wache und Christof Babatz aus Mainz. Von der Show-Prominenz dürfte Guido Cantz wohl dabei sein. „Immer wenn er Zeit hat, kommt er", so Schmitt, der auch weibliche Verstärkung hat, so beispielsweise mit Anne-Katrin Westphal. Insgesamt hat die Lotto-Elf einen Kader von 45 Spielerinnen und Spielern. Sogar der ehemalige Handball-Europa (2004)-und Weltmeister (2007) Henning Fritz ist als Torwart mit dabei.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 sind durch die Lotto-Elf schon 4,5 Millionen Euro für soziale Zwecke eingespielt worden – eine beeindruckende Summe. In Bad Salzig spielen die Stars wegen des ausklingenden Sommers zum 13. Mal und damit zum letzten Mal in diesem Jahr. Grund genug, um viele neugierige Zuschauer zum Schlussakkord 2025 anzulocken, denn wann sieht am hierzulande schon einmal Fußballer mit solchen Meriten.

Schnuppertraining mit Dickenschieder Ex-Profi Dämgen

„Hauptsache wir haben am 18. September schönes Wetter“, hofft abschließend Briegel, der als ehemaliger albanischer und bahrainischer Nationalcoach tätig war, aber im regulären Fußball nicht mehr als Trainer arbeiten möchte: „Das ist mir viel zu schnelllebig." Und so fühlt sich Briegel, der am 11. Oktober seinen 70. Geburtstag feiert, im Aufsichtsrat und Beirat seines FCK in Kaiserslautern besser aufgehoben. Neben dem fußballerischen Highlight dürfen sich die Besucher noch über ein umfangreiches Rahmenprogramm in Bad Salzig freuen: Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz und und der gebürtige Dickenschieder Michael Dämgen (früher Profi bei Bayer Uerdingen) bieten ein Schnuppertraining an sowie Nika Krosny-Wosz einen Tanz-Workshop.