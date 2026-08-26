Ein längst vergessener Sportplatz im Hunsrück wurde Anfang der 1980er-Jahre zum Zankapfel: Auf dem Rochusfeld in Sargenroth rollte einst der Fußball, bis seltene Orchideen und ein engagierter Lehrer und Botanik-Liebhaber einen Streit auslösten.
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Während der Corona-Zeit sind 44 „Längst vergessene Sportplätze der Region“ am Rhein, im Hunsrück, in der Mosel und in der Eifel in unserer Serie wieder zum Leben erweckt worden. Mit ein paar Jahren Verspätung kommt noch ein 45. Sportplatz dazu, auf dem keine zwei Jahrzehnte der Fußball rollte, aber der die traditionsreichste Sportstätte im Hunsrück ist – das Rochusfeld zwischen Nunkirche und Bismarckturm in Sargenroth.