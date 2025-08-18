Es wird mal wieder Zeit für einen Serienteil der längst vergessenen Sportplätze. Unser Weg führt uns dieses Mal nach Altenbamberg und zu Gernot Nagel.

Ein dünnes Heft mit der Vereinschronik, ein altes Plakat und eine Mappe mit Fotos von der Meisterschaft 1976: Das sind alle Erinnerungsstücke, die Gernot Nagel von seinem Verein, dem TuS Altenbamberg, geblieben sind. „Da haben Sie Glück, dass ich die noch aufgehoben habe“, sagt er, während er die Dokumente vor sich auf dem Tisch ausbreitet.

Der ehemalige Abteilungsleiter für Fußball war bis 1979 im Verein. Dann zog er um und wohnt heute mit seiner Frau in Bad Münster am Stein. Im Hintergrund der alten Fotos erkennt man den Sportplatz von Altenbamberg, den es heute nicht mehr gibt. Das Gelände wird jetzt von einem Land- und Forstbetrieb für die Lagerung von Holz und Sand genutzt. Nur noch die Fußballtore erinnern an die Zeit, als der TuS Altenbamberg dort seine Vereinsgeschichte schrieb.

Nach einem Schicksalsschlag wurde der erste Sportplatz verkauft

Mit gleich 110 Mitgliedern startete der TuS Altenbamberg 1904 sehr erfolgreich als Turnverein. In den 30er-Jahren wurde auch erstmals eine Fußballabteilung gegründet, die aber recht schnell wieder aufgelöst werden musste. Das Problem: Es gab kein geeignetes Spielfeld. Der Verein musste während des Zweiten Weltkriegs pausieren und wurde erst 1946 wieder aktiviert. Aufgrund des hohen Interesses wurde auch wieder eine Fußballmannschaft gegründet. Damals spielte der Verein in der B-Klasse Rockenhausen. 1959 wurde die Mannschaft sogar Meister in ihrer Klasse.

Doch dann der Schicksalsschlag: Zwei Spieler des Vereins verunglückten tödlich, und der Spielbetrieb musste daher 1963 eingestellt werden. Und auch das Sportgelände, das zuvor vom TuS Altenbamberg genutzt wurde und in Privateigentum war, musste verkauft werden. Um trotzdem Sport in Altenbamberg anbieten zu können, wurde vier Jahre später eine Tischtennisabteilung gegründet.

Für den neuen Platz musste ein Bachlauf verlegt werden

Erst 1970 wurde in Altenbamberg wieder Fußball gespielt. Dafür musste ein neuer Platz her, denn der Verein trainierte übergangsweise auf dem benachbarten Sportgelände des FV Hochstätten. Der damalige Vereinsvorsitzende Artur Gauch setzte sich dafür ein, dass ein passendes Gelände gefunden und ein neuer Fußballplatz gebaut werden konnten. Etwas entfernt vom südlichen Ausgang des Dorfes an der K85 fand man ein Grundstück, das sich zum Bau eines Sportgeländes eignete. Bevor die Genehmigung zum Bau erteilt wurde, musste allerdings ein Bachlauf verlegt werden.

Eine Baufirma aus Bad Kreuznach stellte die notwendigen Maschinen und Lastwagen zur Verfügung, um das Projekt anzugehen. Dazu kamen zahlreiche ehrenamtliche Helfer, die den Platz in Eigenleistung aufbauten. Am 30. Januar 1972 war es dann so weit: Der neue Fußballplatz konnte eingeweiht werden. Weitere Baumaßnahmen folgten. Im Mai 1975 kam ein Vereinsheim hinzu, und im November 1976 wurde eine Flutlichtanlage für den Platz fertiggestellt.

i Gernot Nagel, der ehemalige Abteilungsleiter für Fußball beim TuS Altenbamberg, blättert in seinen Erinnerungen an den Verein. Märtens Malin. Malin Martens

Dann konnte es mit dem Fußball auf dem neuen Platz in Altenbamberg richtig losgehen. Zu den Hochzeiten des Vereins gab es sowohl eine erste und zweite Mannschaft, als auch Jugend- und Schülermannschaften, die am Meisterschaftsbetrieb teilnahmen. Zweimal wöchentlich wurde auf dem Platz trainiert. Immer dienstags und donnerstags, erinnert sich Gernot Nagel.

Der Fußballverein und der Platz waren für die Dorfgemeinschaft als Treffpunkt und Freizeitangebot sehr wichtig. „Das hat sehr viel bedeutet“, erzählt Nagel. Zwar habe es beim TuS Altenbamberg nicht viele erstklassige Spieler gegeben, aber der Zusammenhalt im Verein und der Spaß am Fußballspielen hat die Altenbamberger verbunden. Und auch das System, bei dem Spieler aus der Jugend und der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft nachgerückt sind, hat laut Nagel damals gut funktioniert und dem Verein auch einige Erfolge eingebracht.

i Meisterlich: Der TuS Altenbamberg holte sich in der Saison 1975/76 den Titel in der C-Klasse. Archiv Gernot Nagel. Gernot Nagel

Ein Höhepunkt war der Sieg in der Kreismeisterschaft, den die zweite Mannschaft 1974 erringen konnte. Zwei Jahre später folgte dann der souveräne Meisterschaftstriumph der ersten Mannschaft in der C-Klasse Bad Kreuznach Ost 1. An diese Meisterschaft erinnert sich auch Gernot Nagel noch genau. In einer Mappe, die damals jeder Spieler und Vorsitzende erhalten hat, bewahrt Nagel alte Mannschaftsfotos und Ergebnisse aller Spiele der Saison 1975/76 auf. „Die Begeisterung war riesengroß“, erzählt er. Über 400 Zuschauer waren zum entscheidenden Meisterschaftsspiel gekommen.

Neben den sportlichen Erfolgen hat Nagel auch persönlich viel aus der Zeit beim TuS Altenbamberg mitgenommen. Jahrelange Freundschaften, darunter auch zu einem portugiesischen Spieler, der als Gastarbeiter in Altenbamberg war, prägten die Zeit nach dem Verein. Zweimal waren Gernot Nagel und seine Frau sogar bei dem ehemaligen Mannschaftskameraden in Portugal zu Besuch.

In den 90er-Jahren gaben Verein und Platz ein kurzes Comeback

Das Interesse am Fußball wurde in den darauffolgenden Jahren immer weniger. Es konnten kaum noch genug Spieler für eine Mannschaft aufgestellt werden. Viele Fußballer wechselten zu größeren Nachbarvereinen, und der Spielbetrieb in Altenbamberg war nicht mehr möglich. Erst Ende der 90er-Jahre gab es einen Versuch, den Verein und den Fußballplatz noch einmal aufleben zu lassen.

Björn Dauer, dessen Vater früher auch Spieler beim TuS Altenbamberg war, nahm gemeinsam mit einem Freund die Erneuerung des Platzes in die Hand. Die Nachfrage, wieder einen richtigen Fußballverein in Altenbamberg aufzubauen, war groß. Dauer und sein Freund gaben dem Platz noch eine Chance. Die Umstände, unter denen Spiele auf dem Sportgelände stattfanden, waren jedoch alles andere als einfach. Es gab weder Strom- noch Wasseranschluss. „Da fehlte es einfach an vielen Dingen“, erinnert sich Dauer. Sanitäranlagen gab es nicht. Für die Spiele stand ein Dixiklo bereit, und geduscht wurde zu Hause. Das Vereinsheim war laut Dauer ein „Baustellengebäude aus Holz“. Der Strom wurde über ein altes Mercedes-Aggregat erzeugt. Bespielt wurde der Platz trotzdem einige Jahre. Wie viele andere Vereine konnte sich der TuS Altenbamberg schließlich jedoch nicht mehr allein halten. Eine Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein FV Hochstätten wurde gebildet. „Hochstätten hatte den deutlich schöneren Platz. Da ist der Platz in Altenbamberg ein bisschen in Vergessenheit geraten“, erinnert sich Björn Dauer.

Heute gibt es den Fußballplatz südlich von Altenbamberg nicht mehr. „Wenn man nicht aus Altenbamberg kommt und nicht den Platz von früher kennt, würde man dort keinen Sportplatz vermuten“, sagt Dauer. Der ehemalige Abteilungsleiter Gernot Nagel fährt noch oft an dem Gelände vorbei. Dort, wo früher ambitionierter Fußball gespielt wurde, lagert heute Holz. Eine Zukunft sieht er für den Platz nicht mehr, sagt er. Die Interessen der Jugendlichen lägen heute einfach woanders. Dafür bleiben ihm die Fotos und Erinnerungen an die Höhepunkte des TuS Altenbamberg und die Freundschaften, die durch den Verein entstanden sind.