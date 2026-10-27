Brüderpaar aus Klotten Köblers leben und atmen ihren Verein Eintracht Trier Alfons Benz 27.10.2026, 11:38 Uhr

i Martin Köbler (links), seine Frau Kati und sein Bruder Markus Köbler leben und atmen ihren Verein Eintracht Trier. Das Brüderpaar stammt aus Klotten an der Mosel. Alfons Benz

Ein Brüderpaar gebürtig aus Klotten an der Mosel ist seit mehr als zwei Jahrzehnten unzertrennbar mit ihrer großen Liebe Eintracht Trier. Markus und Martin Köbler haben gleich mehrere Jobs beim Südwest-Regionalligisten.

„Die Eintracht ist für uns Heimat, schon allein, weil die Mosel hier am Stadion vorbeifließt“, sagen unisono die Brüder Markus und Martin Köbler zu ihrer Eintracht. Mit der Eintracht meinen die beiden ihren SV Eintracht Trier. Aufgewachsen in Klotten an der Mosel lagen sie geografisch eigentlich viel näher an Konkurrent TuS Koblenz.







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