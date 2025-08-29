Die SG Mudersbach/Brachbach steht nach drei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Westfalen mit einem mageren Pünktchen da. Am Sonntag kommt mit dem SV Heggen ein Aufsteiger nach Mudersbach. Trainer Timo Schlabach gibt ein klares Ziel vor.

Die noch sieglose SG Mudersbach/Brachbach empfängt am Sonntag, 15 Uhr, zum vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) den Aufsteiger SV Heggen. In den bisherigen drei Saisonspielen überzeugte die SG zwar fußballerisch, ging teilweise aber fahrlässig mit ihren hochkarätigen Chancen um. Einen Zähler hat die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach auf dem Konto, am Sonntagnachmittag sollen drei weitere hinzukommen. „Wir wollen endlich die ersten drei Punkte, das ist ganz klar unsere Zielsetzung“, erklärt der Mudersbacher Trainer.

Unter der Woche mussten die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach im Kreispokal beim A-Ligisten FC Freier Grund ran. Dort setzten sie sich im Elfmeterschießen durch, nachdem es nach 90 Minuten 1:1 gestanden hatte. Daran, dass es „nur“ 1:1 stand, war der Mudersbacher Trainer nicht ganz unschuldig. „Ich habe mich für das anstehende Elfmeterschießen eingewechselt. Dann habe ich in der Nachspielzeit einen super Ball bekommen, den ich aus ein paar Metern freistehend locker drei Meter drüber geschossen habe. Generell war das Spiel nicht schön anzusehen“, erinnert er sich an vergangenen Mittwoch.

„Wir wollen endlich die ersten drei Punkte, das ist ganz klar unser Ziel.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Gegen Heggen will die SG unbedingt gewinnen. „Heggen ist ein Aufsteiger, da haben wir schon den Anspruch im heimischen Stadion zu gewinnen. Wir wollen die Sache von der ersten Minute so angehen, dass man sieht, dass wir diesen Sieg unbedingt haben wollen. Dafür müssen wir aber von der ersten Minute an voll da sein und fokussiert und konzentriert auftreten“, betont Schlabach.

Auf einen Urlauber muss die SG Mudersbach gegen die Finnentroper verzichten. Dafür kehrt Maximilian Schütz ins Aufgebot zurück. Die Kadergröße bleibt dementsprechend also die gleiche. „Viele Möglichkeiten haben wir auch nicht durch unseren kleinen Kader. Wir müssen gewinnen, hilft ja alles nix. Hoffen wir mal, dass es uns gelingt“, blickt der 44-Jährige voraus.