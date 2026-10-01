Auswärts in Ottfingen Kann Mudersbach dem Tabellenführer ein Bein stellen? Jona Heck 01.10.2026, 13:35 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) benötigt im Vergleich zum Spiel gegen den FSV Gerlingen (in Schwarz) in der Vorwoche gegen Tabellenführer Ottfingen eine klare Leistungssteigerung. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach hat das bisher schwierigste Spiel der Saison vor der Brust. Die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach geht aber mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung mit Tabellenführer SV Ottfingen.

Die SG Mudersbach/Brachbach hat am Sonntag, 15 Uhr, das womöglich schwierigste Spiel der laufenden Saison vor der Brust. Der Tabellenfünfte um Trainer Timo Schlabach muss auswärts beim SV Ottfingen ran, welcher mit sieben Siegen aus acht Spielen aktuell die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) anführt.







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