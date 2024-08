Plus Idar-Oberstein

Zuversicht bei Holländer und Krins: SC Idar-Oberstein spielt von der D- bis zur A-Jugend in der Verbandsliga

i Stephan Holländer feuert seine Jungs an. Der Trainer der A-Junioren des SC Idar-Oberstein geht zuversichtlich in die Saison in der Verbandsliga. Foto: Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein ist das Jugendfußball-Aushängeschild an der Nahe. Die Nachwuchsabteilung des Männer-Oberligisten ist in dieser Saison mit seinem sogenannten Leistungsbereich von der D- bis zur A-Jugend in der Verbandsliga vertreten und hat zumindest in den beiden ältesten Jahrgängen das Zeug, um oben in der Tabelle anzugreifen.