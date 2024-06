Plus Cochem Zum Saisonabschluss zwischen Bremm und Schieferland: Keine Tore im COC-Derby i Intensive Zweikämpfe gab es im COC-Derby der A-Junioren zwischen der JSG Bremm (links mit Luca Mertens) und Schieferland zu sehen, aber nach 90 Minuten keine Tore im letzten Saisonspiel für beide Teams. Foto: Sascha Berkele Die Saison für die überkreislich spielenden Jugendfußballer aus der Cochemer Region ist beendet – bis auf noch ausstehende Relegationsspiele zur Bezirksliga in den nächsten Wochen. Lesezeit: 2 Minuten

A-Junioren-Bezirksliga Mitte JFV Schieferland - JSG Bremm 0:0. Keine Tore im COC-Derby zwischen Schieferland und Bremm in Kaifenheim. Das bedeutete im Endeffekt einen Punkt mehr für beide Klubs, für Schieferland war es der 50. Punkt, was in der Abschlusstabelle nach 26 Spielen zum dritten Platz reichte. Der Meister muss noch ermittelt ...