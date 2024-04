Plus Idar-Oberstein

Zehn Gegentore in zwei Spielen für die A-Junioren des SC Idar-Oberstein: Das Team zeigt aber trotzdem Moral

Von Sascha Nicolay

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Die A-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein haben in der Verbandsliga innerhalb von fünf Tagen in zwei Partien zehn Gegentore kassiert, aber trotzdem einen Punkt geholt. Zunächst spielte die Mannschaft von Trainer Stephan Holländer 3:3 beim FC Speyer II, ehe es am Mittwochabend gegen die JSG Nahe-Glan ein 2:7 setzte.