Wunsch zur sportlichen Veränderung: Eisbachtals A-Jugend-Coach Schraut hört nach der Saison auf

Nach zwei Jahren sucht Alexander Schraut eine neue Herausforderung. Wie der 30-jährige A-Jugend-Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde erklärt, wird er nach der laufenden Saison seine Tätigkeit in Nenterhausen beenden.

Dort war er für den ältesten Nachwuchs zuständig, führte die U 19 von der Rheinlandliga zurück in die Regionalliga, feierte mit der Mannschaft den Sieg im Rheinlandpokal und qualifizierte sich so für die Teilnahme am DFB-Pokal.

„Nach vier Jahren als Seniorentrainer der TSG Oberbrechen war Eisbachtal parallel zum DFB-Stützpunkt für mich eine nächste prägende Trainerstation“, sagt Schraut. „Für mich persönlich steht allerdings der Wunsch zur sportlichen Veränderung und damit der Drang nach einem neuen Schritt an. Daher habe ich den Verantwortlichen in Eisbachtal für eine Verlängerung als Cheftrainer der A-Jugend abgesagt.“ red