Wolfsteins Reise endet – Wirgeser Feier geht weiter: EGC-A-Jugend gewinnt Rheinlandpokalfinale

Von René Weiss

i Da ist das Ding: EGC-Kapitän Luis Krissel (links) haben sich den Rheinlandpokal und den Einzug in den A-Jugend-DFB-Pokal gesichert. Foto: René Weiss

Sven und Alexander Baldus dürfen sich auf einen ganzen Schwung erfolgshungriger Spieler freuen, die bei der Spvgg EGC Wirges mit viel Selbstvertrauen in ihr erstes Seniorenjahr gehen und künftig unter ihren Fittichen trainieren und spielen werden. „Neun Spieler gehen in unsere erste Mannschaft, zehn in ein weiteres A-Jugend-Jahr“, berichtete der Wirgeser A-Jugend-Trainer Marvin Schenk am Mittwoch nach dem mit 4:1 (4:1) gewonnenen A-Jugend-Rheinlandpokalfinale gegen den JFV Wolfstein.