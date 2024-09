Wolf trifft doppelt gegen die Wölfe: B-Jugend des JFV unterliegt der TuS – Wirgeser A-Jugend siegt in Trier

In zwei entscheidenden Szenen nicht zu halten von den Abwehrspielern des Regionalliga-Neulings JFV Wolfstein (blaue Trikots): Mit seinen beiden Treffern führte der Ötzinger Jona Wolf (gelbes Trikot) die B-Jugend der TuS Koblenz in Friedewald zum Sieg. In der Tabelle sind beide Teams jetzt gleichauf. Foto: Manfred Böhmer/balu