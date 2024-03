Plus Westerwald

Wirgeser A-Jugend löst die Aufgaben der Tarforster – Wolfsteins B-Jugend schlägt ungeschlagenen Tabellenführer

Von Marco Rosbach & Andreas Hundhammer

i Euan Williams-Noss (blaues Trikot) brachte die Wirgeser A-Jugend im Heimspiel der Meisterrunde gegen den FSV Trier-Tarforst mit 1:0 in Führung und legte später das 3:1 nach. Am Ende stand es 4:2 für die EGC. Foto: Andreas Hergenhahn

Für die A-Jugend- und B-Jugend-Fußballer geht das Aufstiegsrennen in der Rheinlandliga in die entscheidende Phase: Nach Qualifikation und Zwischenrunde ist nun in der Meisterrunde der Startschuss gefallen.