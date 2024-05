Plus Salz/Weitefeld Wirges und Wolfstein stehen im Pokalfinale: EGC setzt sich in Salz durch – „Wölfe“ gewinnen Schlagabtausch Von Moritz Hannappel i Stehen als Bezirksligisten im Rheinlandpokalfinale: Wolfsteins Torhüter Jean-Maxim Mager (Mitte) und Celvin Diehl (rechts) stellen sich hier dem Metternicher Elias Trieb (links) in den Weg. Foto: balu Das A-Jugend-Rheinlandpokalfinale steht. Am Donnerstag, 30 Mai, 16 Uhr, empfängt Bezirksliga-Spitzenreiter JFV Wolfstein Ww/Sieg in Langenbach bei Kirburg den Rheinlandliga-Führenden Spvgg EGC Wirges. Lesezeit: 2 Minuten

JSG 2008 Hundsangen - Spvgg EGC Wirges 1:7 (1:1). „Das war Werbung für ein harmonisches Miteinander bei aller Konkurrenz“, lobte EGC-Trainer Marvin Schenk die Organisation des unterlegenen Heimteams. „Nach ein paar Anpassungen in der Pause haben wir in der zweiten Hälfte eine große Wucht ausgestrahlt“, so Schenk, der daher die ...