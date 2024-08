Wirges empfängt im DFB-Pokal die Spvgg Greuther Fürth: Schenk entfacht Glaube an eine Überraschung

Vor mehr als 1000 Zuschauern in Weitefeld ebnete ein 4:1-Erfolg den Wirgeser Weg in den DFB-Pokal: Im Rheinlandpokalfinale setzte sich die A-Jugend der EGC (in Weiß) Anfang Juni gegen den JFV Wolfstein durch und darf sich am Samstag in der ersten Runde des deutschlandweiten Pokalwettbewerbs mit dem ältesten Nachwuchs des Zweitligisten Spvgg Greuther Fürth messen. Anstoß in Wirges ist im 13 Uhr. Foto: René Weiss