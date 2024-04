Plus Santa Susanna

Viele persönliche Momente erlebt: Reise nach Spanien bringt die JSG SooNahe nach vorne

i Im Kreis schwört Andy Baumgartner in Santa Susanna die Spieler der JSG SooNahe ein. Foto: Baumgartner/JSG SooNahe

Sportlich landeten die Teams der JSG SooNahe in Spanien nicht auf den vorderen Plätzen, doch den vielleicht wertvollsten Pokal nahmen die Fußballer aus Merxheim, Monzingen und Meddersheim am Ende mit nach Hause. Bei der Trofeo Mediterráneo in Santa Susanna wurde die JSG SooNahe nämlich mit dem Fan-Award ausgezeichnet.