Plus Edenkoben

Verbandsjugendtag in Edenkoben: Berthold Schick verabschiedet

i Verabschiedet: Die Jugendwarte Marie-Luise Schelhas (links) und Berthold Schick. Foto: Oliver Herrmann/SWFV

Vor dem Verbandstag der Fußballer am Samstag in der Sportschule in Edenkoben sind erste Entscheidungen auf Verbandsebene gefallen. Die zehn Kreis-Schiedsrichter-Obleute bestimmten Thorsten Braun zum Verbands-Schiedsrichter-Obmann.