Plus Kreis Bad Kreuznach Unerwarteter 5:1-Sieg: Bei der JSG SooNahe passt alles Dass die JSG Frei-Laubersheim/Wöllstein/ Fürfeld beim SV Ixheim punkten würde, konnte erwartet werden. Der 5:1-Auswärtssieg der JSG SooNahe beim Tabellenzweiten der Fußball-Landesliga der B-Junioren, dem SV Morlautern, darf jedoch auch nach zuletzt ansteigender Form der Mannschaft von Trainer Guido Hahn als Überraschung eingestuft werden. Von Helmut Zillmann

SV Morlautern - JSG SooNahe 1:5 (0:2). „Wenn wir so spielen und alles passt, brauchen wir keinen Gegner zu fürchten“, hatte Guido Hahn bereits in der Vorwoche gesagt. In Morlautern passte dann in der Tat alles. „Wir haben alle Vorgaben umgesetzt, in der Defensive gut gestanden und alles wegverteidigt, was ...