Plus Kreis Bad Kreuznach TSV Degenia verlegt Auftaktpartie wegen Personalmangel – JSG Nahe-Glan dreht Spiel spät Von Florian Tuschner Während die beiden Verbandsliga-Fußball-Teams der JSG Nahe-Glan in die neue Saison gestartet sind, bat der TSV Degenia Bad Kreuznach aufgrund von Personalmangel bei den C-Junioren um eine Verlegung seiner Partie gegen die TSG Kaiserslautern. Das Spiel wird am 12. September nachgeholt. Lesezeit: 1 Minute

A-Junioren, Phönix Schifferstadt - JSG Nahe-Glan 3:0 (1:0). „Wir haben in der ersten Hälfte einige Chancen sehr gut erspielt und auch defensiv gut gearbeitet“, sagte JSG-Trainer Matthias Baus und fügte an: „Außer dem Eigentor mit dem Halbzeitpfiff haben wir keine Großchance des Gegners zugelassen.“ In der zweiten Hälfte war es ...