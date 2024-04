Plus Kreis Bad Kreuznach

Trotz Niederlage: JSG Rotenfels überzeugt gegen Spitzenreiter

Von Helmut Zillmann

Die JSG Rotenfels/Wißberg hatte den souveränen Tabellenführer der Fußball-Landesliga der C-Junioren, den SC Idar-Oberstein, am Rande seines zweiten Punktverlustes in der laufenden Spielzeit. Am Ende setzten sich die Schmuckstädter aber mit 2:1 durch.