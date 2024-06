Plus Kreis Bad Kreuznach Topspiel gegen den FCK: Klein-Treffer reicht der JSG Nahe-Glan nicht Von Florian Tuschner i Die C-Junioren des 1. FC Kaiserslautern mussten schon artistisch zu Werke gehen, um die Spieler der JSG Nahe-Glan (weiße Trikots) im Spitzenspiel vom Ball zu trennen. Foto: Klaus Castor Die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan zeigten im Verbandsliga-Spitzenspiel, dass sie verdientermaßen vorne in der Tabelle zu finden sind. Dem Meister, dem 1. FC Kaiserslautern II, forderten sie in Meisenheim alles ab. Lesezeit: 2 Minuten

A-Junioren, JSG Nahe-Glan - TuS Knittelsheim 2:2 (1:1). „Von Anfang an waren wir die spielbestimmende Mannschaft“, sagte JSG-Trainer Leon Skär und fügte an: „Der Gegner hatte außer langen Bällen in die Spitze nichts anzubieten.“ Folgerichtig markierte Sa-Adane Moussa das 1:0 (16.) der JSG. Durch einen unnötigen Elfmeter mussten die Gastgeber ...