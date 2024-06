Plus Horressen

Teams aus dem Kreis Neuwied dominieren: Nachwuchs spielt Kreispokalsieger Westerwald/Wied aus

i Klare Sache: Im Finale um den Kreispokal der D-Junioren setzte sich die JSG Rhein-Westerwald (rote Trikots) mit 5:0 gegen die Spvgg EGC Wirges II durch. Foto: Andreas Hergenhahn

Tore satt in Horressen: Dort war die JSG Sportfreunde Westerwald, ein Zusammenschluss der JSG Niederahr und der JK Horressen, Ausrichter der Kreispokalendspiele der E- bis A-Junioren im Fußballkreis Westerwald/Wied. Insgesamt 29 Tore in fünf Spielen konnten die Zuschauer an zwei Tagen bestaunen.