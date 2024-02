Plus Eisenberg Starke Leistung: JSG Nahe-Glan holt sich den Südwesttitel im Futsal Die C-Junioren der JSG Nahe-Glan sind Südwestmeister im Futsal geworden. Das Team unterstrich damit den Stellenwert, den Futsal in Meisenheim genießt. Schon vor der Corona-Pause stellten die Meisenheimer mehrmals den Südwestmeister. Von Olaf Paare

Beim Comeback des Turniers in Eisenberg hatte die JSG in der Vorrunde etwas Glück. Das Team der Trainer Marek Ohler und Christoph Hock bezwang Schott Mainz mit 3:0, unterlag aber dem ASV Winnweiler mit 0:1. Am Ende waren alle drei Teams punktgleich, und die JSG erreichte dank des besseren Torverhältnisses ...