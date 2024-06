Plus Rhein-Lahn

Starke Bilanz: B-Jugendfußballer der JSG Mühlbachtal dominieren im Kreis

i Die B-Jugend der JSG Mühlbachtal war vergangene Saison eine Macht im Rhein-Lahn-Kreis. Foto: Kai Burat / JSG Mühlbachtal

Mit der stattlichen Ausbeute (49 von 54 möglichen Zähler wurden eingesammelt) haben die von Kai Burat trainierten B-Juniorenfußballer der JSG Mühlbachtal in souveräner Manier den Kreismeistertitel ins Blaue Ländchen geholt und dürfen in der kommenden Saison in der Bezirksliga ran.