Plus Kreis Bad Kreuznach

Spielabbruch im Spitzenspiel: Verantwortliche hüllen sich in Schweigen

Von Helmut Zillmann

Mit dem zweiten Saisonsieg nahm die JSG Nordpfälzer Bergland Kontakt zum unteren Mittelfeld der Tabelle der Fußball-Landesliga der B-Junioren auf. 4:0 hieß es gegen den JFV Bruchmühlbach-Miesau. Im Derby trennten sich die JSG SooNahe und die JSG Nahe-Glan 0:0. Das Spitzenspiel der C-Junioren-Landesliga zwischen dem SV Morlautern und der JSG Nahe-Glan II wurde beim Stand von 3:2 in der dritten Minute der Nachspielzeit abgebrochen. Die Verantwortlichen hüllen sich über die Gründe in Schweigen. Der Abbruch soll aber mit den Geschehnissen auf dem Platz in Zusammenhang stehen.