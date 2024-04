Plus Cochem Schieferlands A-Junioren siegen 4:2 und lauern vor dem Hit gegen Bendorf/Engers Von Mirko Bernd i Da nutzte alles Grätschen und Kämpfen am Ende doch nicht: Die Bezirksliga-D-Junioren der JSG Eifeltor (in Grün-Schwarz) verlor ihre Partie im Cochemer Moselstadion gegen den FC Metternich II mit 2:5. Foto: Sascha Berkele Die Partien der überkreislichen Jugendfußballteams aus der COC-Region hatten wieder alles zu bieten – von Kantersiegen bis zu bitteren Niederlagen. Lesezeit: 2 Minuten

A-Junioren-Bezirksliga Mitte JSG Eifelhöhe Mehren - JFV Schieferland 2:4 (2:1). In Müllenbach beim Nürburgring ging der Neunte, in dessen JSG der SV Ulmen Mitglied ist, mit 2:0 in Führung durch Jakob Burg und Salim Delsos. Das 1:2 noch vor der Pause von Marlon Rössel machte Schieferland aber Hoffnung, die Partie noch ...