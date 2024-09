Plus Idar-Oberstein SC Idar-Oberstein: Klasse Antwort auf wilde Partie Eine gute Rolle in den Junioren-Verbandsliga spielen weiterhin die Fußball-Mannschaften des SC Idar-Oberstein. Lediglich die C-Jugend kam unter die Räder, A-, B- und C-Junioren gewannen ihre Spiele. Lesezeit: 1 Minute

A-Jugend: Das Team von Trainer Stephan Holländer behauptete im Spitzenspiel bei Phönix Schifferstadt die Tabellenführung. Mit einem 3:0-Sieg im Gepäck traten die Idarer die Heimreise an. Paul Schneider brachte den SC in der 34. Minute in Front, nach dem Wechsel trafen Lennard Becker (67.) und Jelle Lang (79.) zum hochverdienten ...