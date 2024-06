Plus Lahnstein

Rheinlandmeisterschaft mit der C-Jugend des SV Niederlahnstein vor 75 Jahren – Lohn für „Laubfrösche“: Siedewürstchen und Eis

Von Thorsten Stötzer

i Die C-Jugend von 1949, die Rheinlandmeister wurde; hinten von links: Vorsitzender Thinius, Theo Landsrath, Manfred Wirges, Philipp Syre, Hubert Kratz, Hans Hell, Willi Ledwinka, Karl Gebhardt, Willibert Runkel und Betreuer Sebastian Reck. Kniend von links: Hans Ferdinand, Willi Kadenbach und Walter Jachmich. Nicht auf dem Bild zu sehen ist der Trainer Heinz „Männe“ Böhm. Fotos: Sammlung Willibert Runkel / Repro: Thorsten Stötzer Foto: Repro: Thorsten Stötzer

Zum Glück für den Fußballnachwuchs war das Wetter herrlich am 26. Juni 1949. Schließlich ging es auf der offenen Ladefläche eines Lastwagens für die C-Jugend des SV Niederlahnstein 1911 nach Cochem. Auf in etwa halber Strecke trafen die Talente vom Rhein-Lahn-Eck vor fast exakt 75 Jahren auf die Gleichaltrigen des zu dieser zeit schon ungemein renommierten SV Eintracht Trier, um den Rheinland-Meister in der Altersklasse zu ermitteln. Den Niederlahnsteinern gelang die große Überraschung, sie besiegten den gleichaltrigen Nachwuchs aus der ältesten deutschen Stadt mit 3:1.