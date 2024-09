Plus Westerwald Rheinlandligen aus Ww-Sicht: Eisbachtals D-Jugend schießt Tore am laufenden Band Moritz Hannappel Von Marco Rosbach Unter den Westerwälder Fußball-Mannschaften in den Jugend-Rheinlandligen zeigte sich eine besonders torhungrig. Gleich 16 Mal trafen de D-Juniorinnen der Eisbachtaler Sportfreunde ins Schwarze. Lesezeit: 4 Minuten

A-Jugend, Rheinlandliga JSG Trier-Süd - JSG Ahrbach 2:0 (1:0). Nach dem Ausstieg von Volker Schmidt von Tippelskirch als Trainer des ältesten Ahrbacher Nachwuchses stand Peter Olbrich in Trier an der Seitenlinie. „Ich habe die A-Jugend lediglich an diesem Spieltag gecoacht“, erklärte das Ahrbacher Urgestein. „Alles weitere wird sich zeigen.“ Zum Spiel ...