Plus Westerwald/Kreis Altenkirchen

Rheinlandliga: Wolfsteins unterliegt im Duell David gegen Goliath – Eisbachtal zeigt bei 7:0 zwei Gesichter

i Mächtig unter Druck: Durch ein „sehr aggressives und hohes Pressing“ erschwerten die Gäste des FC Rot-Weiss Koblenz (in Weiß) den C-Jugendfußballern der JSG Altenkirchen (links Lias Pauls) das Leben. Foto: Jürgen Augst/jogi

Westerwald. Die Ergebnisse der Westerwälder Nachwuchsmannschaften in den Fußball-Rheinlandligen wiesen am Wochenende eine enorm weite Streuung auf. Die Nachwuchsfußballer aus dem Ak-Land halten in ihren Spielen lange mit, jedoch ohne großen Erfolg.