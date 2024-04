Rheinlandliga: Ahrbachs U19 verliert Verfolgerduell – Wirgeser U14 hält Verfolger auf Abstand

Für Jeremy Schmidt (am Ball in Rot) und seine Mitspieler der JSG Ahrbach geht es am kommenden Samstag, 17 Uhr, zur JSG Niederahr. Im Verfolgerduell unterlagen Schmidt und Co. am vergangenen Samstag in Heiligenroth mit 0:4 gegen die JSG Vulkaneifel Kottenheim. Foto: Andreas Hergenhahn