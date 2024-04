Plus Westerwald

Rheinlandliga: Ahrbach behält im wilden Abstiegskampf den Durchblick – Euan Williams Noss bringt EGC auf Kurs

Von Marco Rosbach

Nach der Osterpause wurde in den Jugendfußball-Rheinlandligen wieder in allen Staffeln gespielt. Sechs der Mannschaften aus dem Westerwaldkreis präsentierten sich in guter Verfassung und feierten zum Teil deutliche Siege.