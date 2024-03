Reichlich Tore beim Jugendfußball im Hunsrück – Rückschlag für B-Junioren der JSG Hunsrück-Mittelrhein

Beim 2:0-Heimsieg in Simmern in der C-Jugend-Rheinlandliga-Meisterrunde gegen den SSV Heimbach-Weis hatte die Defensive des JFV Rhein-Hunsrück um (von links) Eduard Sufana, Tom Puschatzki und Kapitän Tino Engelmann alles im Griff. Der JFV verbesserte sich in der zehnköpfigen Meisterrunde auf Rang sechs. Foto: #ckpicture