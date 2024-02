Der Traum von der Teilnahme an der deutschen Futsal-Meisterschaft erfüllte sich nicht. Die beiden Vertreter des Kreises Bad Kreuznach an der Regionalmeisterschaft in Mülheim-Kärlich erlebten trotzdem spannende Turniere. Die A-Junioren der JSG SooNahe erreichten den fünften Platz, die C-Junioren der JSG Nahe-Glan wurden Sechste.