Plus Westerwald

Regionalliga: Wolfsteins U17 gibt Spiel nach 2:0 aus der Hand – Wirgeser U19 spielt beim Vorletzten remis

i Zwei unterschiedliche Halbzeiten: Während der JFV Wolfstein (links Laurence Nievel) den ersten Durchgang dominierte, übernahm danach die U 16 des 1. FC Kaiserslautern. Am Ende siegten die „Roten Teufel“. Foto: René Weiss

Nach den Herbstferien geht es in der Regionalliga Schlag auf Schlag für die Westerwälder Nachwuchsfußballer. Bereits am heutigen Mittwochabend (19.45 Uhr) steht für die A-Jugendlichen der Spvgg EGC Wirges das Nachholspiel gegen den JFV Schaumberg-Prims auf dem Plan. Am Sonntagmorgen (11 Uhr) kommt es dann bei der C-Jugend zum Derby zwischen den Spfr Eisbachtal und der EGC.