Pokalentscheidungen im Fußballkreis Hunsrück/Mosel: Mastershausener jubeln in gleich drei Wettbewerben

Klare Sache im Pokalfinale der D-Junioren auf dem Ellerner Rasenplatz: Die JSG Sohren (in Blau, mit Nico Walenta) hatte keine Chance gegen die JSG Soonwald/Simmern um Kapitän Felix Gerlach, der nach 16 Minuten schon zum 3:0-Zwischenstand traf. Am Ende hieß es 5:1 für Soonwald/Simmern nach 40 Minuten Spielzeit. Am Samstag (15.30 Uhr) in Karbach kann nach dem Pokalsieg der nächste Titel für Soonwald/Simmern folgen. Dann trifft die Mannschaft von Ralf Bamberger im Endspiel um die Kreismeisterschaft auf die JSG Mosel-Hunsrück Oppenhausen. Foto: #ckpicture