Während die allermeisten Senioren-Mannschaften an diesem Wochenende nach einer Flut an witterungsbedingten Absagen aussetzen, sind die besten Westerwälder Nachwuchsteams in der Fußball-Regionalliga im Einsatz. Dass gespielt werden kann, ist dem Umstand zu verdanken, dass alle vier Mannschaften auswärts antreten.